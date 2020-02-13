Haluk Levent istedi gizemli hayırsever kimliğini açıkladı
Yoksulların veresiye defterini kapatan, gecekondu evlerin kapılarına zarfla para bırakan gizemli hayırseverin isminin Erdoğan Uludağ olduğu ortaya çıktı.
Kiminin bakkal borcunu ödedi, kiminin kapısına bir tomar para bıraktı... Yoksul mahallelinin gözünde 'Hızır' gibi görüldü. Sıkıntıda, darda olan ailelere nefes oldu. Aylarca kim olduğu merak konusu oldu. Herkesin merak ettiği isim sonunda ortaya çıktı.
Robin Hood benzetmesi yapıldı
Birçok gecekondu bölgesinde yoksul ailelerin bakkal borçlarını kapatan ve çok sayıda yardımda bulunan gizemli hayırsever gönüllerde taht kurdu. İstanbul'da Hasköy, Şahintepesi ve Tuzla Mimar Sinan mahallelerinde bin TL bulunan zarfları dağıtan yardımsever için Robin Hood benzetmesi yapıldı.
Kimliğini gizlemeye devam etti
Kimliğini gizleyen ve çoğu zaman çalışanları aracılığıyla yardım dağıtan gizemli kişinin kim olduğu merak uyandırırken, yapılan yardımlar ise hız kesmeden devam etti. Öyleki, İstanbul ve çevresinde çok sayıda bölgede ortaya çıkan gizemli kişi, birçok mahallelinin bakkal borcunu üst üste kapatınca gündemden hiç düşmedi.
İstanbul dışında Kocaeli ve Trabzon'da da ortaya çıkan gizemli hayırseverin kim olduğu tartışmaları sürerken, bu kişinin kimliğinin ortaya çıktığı ileri sürüldü.