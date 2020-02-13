Haluk Levent istedi gizemli hayırsever kimliğini açıkladı

Kimliğini gizlemeye devam etti

Kimliğini gizleyen ve çoğu zaman çalışanları aracılığıyla yardım dağıtan gizemli kişinin kim olduğu merak uyandırırken, yapılan yardımlar ise hız kesmeden devam etti. Öyleki, İstanbul ve çevresinde çok sayıda bölgede ortaya çıkan gizemli kişi, birçok mahallelinin bakkal borcunu üst üste kapatınca gündemden hiç düşmedi.