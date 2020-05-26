Haluk Levent Hilal Özdemir için çağrı yaptı! AHBAP harekete geçti
Geçtiğimiz günlerde katıldığı 2. Sayfa programında zor günler yaşadığını anlatan ve gözyaşlarına boğulan Hilal Özdemir'e Haluk Levent kayıtsız kalmadı.
Kanal D'de yayımlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya katılan Türk Halk Müziği sanatçısı Hilal Özdemir, maddi olarak zor günler yaşadığını anlatmış gözyaşlarına boğulmuştu. Bunun üzerine ünlü şarkıcı Haluk Levent, bu duruma kayıtsız kalmayarak harekete geçti ve yardım topladı.
Mutlu haberi Twitter hesabından duyuran şarkıcı Haluk Levent, "Ve sanatçı dostumuzun toplam 25 bin TL'lik ihtiyaçlarının tamamını Esat karşıladı. 'Herkes sıkıntıya düşebilir. Bizler Hilal Özdemir’i çok seviyoruz. Şu günler zor günler dayanışma lazım' dediler. "mesajını paylaştı.
"Kızılay'a başvurdum": Hazım Körmükçü'den olaylı bir şekilde boşanan Hilal Özdemir zor günler yaşadığını Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında anlatmıştı; Kızılay'a başvurdum, yardım geldi ama erzak 10 gün yetti. Evde hiçbir şey kalmamıştı, mahalle muhtarına başvurdum. Hayatın gerçeği bu. Sanatçı olmam rahat geçindiğim anlamına gelmiyor. Allah devletimizden razı olsun
Bu pandemi sürecinde çocuklarıma bakmaya çalışıyorum. Kiramı ödeyemiyorum. Bayrama erzak alarak girdim. Çocuklarımın babası ortada yok hiçbir şekilde.