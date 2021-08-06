Haluk Levent duyurdu: Acun Ilıcalı orman yangını bölgelerine 5 milyon TL bağışladı

Haluk Levent: 5 milyon TL'lik full eşya desteği sağlayacak. Güzel adam sağol

Twitter hesabından açıklama yapan Haluk Levent, "Yangının başından itibaren istişarede olduğumuz Acun Ilıcalı ile yangın sonrası yeniden yapılacak evlerin durumu hakkında bir fikir birliğine vardık. Ahbapların listeleyeceği 100 aileye toplam 5 milyon TL'lik full eşya desteği sağlayacak. Güzel adam sağol!" ifadelerini kullandı.