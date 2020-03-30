Haluk Levent corona virüs için çağrı yaptı! Bakın hangi ünlü ne kadar bağışladı
TÜRKİYE'de Koronavirüs salgını sonrası sıkıntı çeken ailelere yardım kampanyası başlatan Haluk Levent'e destek yağdı. Bakın gönlü bol ünlülerimiz kimler...
Dünyayı hızla etkisi altına alan coronavirüs hayatı olumsuz etkilerken Türkiye'de virüsle boğuşuyor. Vatandaş virüsten korunmak için evlerine çekildi ancak bazıları için şimdi de geçim derdi başladı. Sosyal sorumluk projeleriyle tanınan ünlü şarkıcı Haluk Levent, sosyal medyada bir çağrıda bulundu. Bu çağrıya ünlü isimler yanıt verdi. Futbolcusundan basketbolcusuna, dizi oyuncusundan sunucusuna kadar bir çok kişi bağış yaptı. İşte rakamlar:
AHBAP derneği vasıtasıyla Türkiye'nin birçok yerinde, birçok insana yardım eli uzatan şarkıcı Haluk Levent, coronavirüs salgını sonrası evlerine çekilen, sıkıntı yaşayan insanlara sessiz kalmadı. Ünlülere Twitter üzerinden çağrı yapan Levent'e destek yağdı.
Haluk Levent, sosyal medya üzerinden, "Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gelin Ahbap'ları siz de kucaklayın. Gün dayanışma günüdür! Bireysel değil hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Yapılan çağrı çığ gibi büyüdü ve birçok sanatçı, sporcudan arka arkaya destek mesajları geldi.
Juventus forması giyen Milli futbolcu Merih Demiral, "Dayanışma Günleri" için 500 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini duyurdu.