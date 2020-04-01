Haluk Levent bir müjde daha verdi AHBAP 10 bin aileye daha yardım edecek
Korona virüs salgını sonrası evlerine çekilen ve zor günler yaşayan vatandaşlara yardım için sosyal medya hesabından kampanya başlatan Haluk Levent, gıda ihtiyacı için 3 milyon TL topladıklarını ve 10 bin aileye daha yardım edeceklerini açıkladı.
AHBAP derneği kurucusu ünlü rockçı Haluk Levent, Türkiye'nin birçok yerinde sosyal sorumluk projeleriyle herkesin gönlünü fethetmeye devam ediyor. Türkiye'de virüs salgını sonrası evlerine çekilen zor günler yaşayan insanlara yardım kampanyası başlatan Levent, toplanan yardım miktarını açıkladı.
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde corona virüsü salgını nedeniyle yardıma muhtaç insanlar için kampanya başlatmıştı. Sanat ve spor camiasından büyük ilgi gören kampanyada toplanan miktarı açıklayan Levent, Twitter hesabından bir açıklama daha yaptı.
Ünlü rockçı yaklaşık 3 milyon TL toplamış ve bu para ile 10 bin 500 aileye gıda paketi gönderilmeye başlanmıştı. Levent, bugün Twitter’dan bir müjdeli haber daha paylaştı.
AHBAP kurucusu Levent, bu süreçte 2 milyon 573 bin 598 TL daha toplandığını açıklayan Levent, biraz daha yardım aldıklarında 10 bin aileye daha destek vereceklerini duyurdu.