Haluk Levent 'başaramadım' deyip herkesten özür diledi sözünü tutamadı
AHBAP Derneği'nin kurucusu olan Haluk Levent, sosyal medya hesabından herkesten özür dileyerek verdiği sözü tutamadığını söyledi.
AHBAP Derneği sayesinde Türkiye'de yardıma muhtaç her canlıya kucak açan ve herkesin takdirini toplayan Haluk Levent, bu kez başaramadığını söyleyerek, özür diledi. Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan Çukurbağ Yarımadası'nda çıkan yangının ardından bölgeyi ağaçlandırmak için söz veren sanatçı Haluk Levent tüm girişimlerine rağmen başarılı olamadı.
Sosyal medya hesabından özür mesajı paylaşan Haluk Levent, "Bu konuda tüm sevenlerimden özür diliyorum. Ben başaramadım. Yer özel mülkiyet yeri. Telefonda burayı ağaçlandırma sözü verdiler şimdi ise başlarını kuma gömdüler. Devlet hazinesine bağlı olsaydı yine de bir şeyler yapabilirdik. Karşı çıkar eylem yapardık. Ama olmadı işte" paylaşımını yaptı.
Sanatçı Haluk Levent daha önce 25 dönüm alanın yandığı bölgenin ağaçlandırılması için çalışacaklarını belirterek, "İlk işimiz Tarım ve Orman Bakanlığı'nı ziyaret edip fidanlar için gün almak" paylaşımını yapmıştı.
Öte yandan Antalya'nın tatil cenneti Kaş'ta, villa ve yazlıkların bulunduğu Çukurbağ yarımadasında, 24 Mayıs'ta yangın çıkmıştı.