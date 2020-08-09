Haluk Levent 'başaramadım' deyip herkesten özür diledi sözünü tutamadı

Sosyal medya hesabından özür mesajı paylaşan Haluk Levent, "Bu konuda tüm sevenlerimden özür diliyorum. Ben başaramadım. Yer özel mülkiyet yeri. Telefonda burayı ağaçlandırma sözü verdiler şimdi ise başlarını kuma gömdüler. Devlet hazinesine bağlı olsaydı yine de bir şeyler yapabilirdik. Karşı çıkar eylem yapardık. Ama olmadı işte" paylaşımını yaptı.