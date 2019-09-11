Haluk Levent +18 diyerek direk dansı videosunu paylaştı sosyal medya yıkıldı
İZMİR'de orman yangınlarına dikkat çekmek için konser veren Haluk Levent, direk dansı yaptı.
Yardım platformu AHBAP'ın kurucusu, ünlü şarkıcı Haluk Levent, sosyal medyaya yüklediği bir video ile ortalığı salladı. Geçtiğimiz gün İzmir'de orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla konser veren Levent, direk dansı yaptı.
Ünlü sanatçı Haluk Levent videoya, "Ne söz verdiysem o. Direk dansı istemiştiniz alın size direk dansı... Yalnız 18 yaşından çocuklara izlettirmeyin" notunu ekledi.
Görüntülerde Haluk Levent'in, sahnede bulunan demirlere tutunarak şarkı söylediği görülüyor.
Peki, Haluk Levent kimdir?
26 Kasım 1968'de Adana'da doğan Haluk Levent, ilk ve ortaokulu bu ildeki Sabancı İlk Öğretim Okulu'nda, liseyi de Adana Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Liseden sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği'ni kazandı, bir yıl okudu fakat devam etmedi. Sonra Ankara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı'nı kazandı ancak yine bir yıl devam etti.