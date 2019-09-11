Haluk Levent +18 dediği direk dansı videosunu paylaştı sosyal medya yıkıldı

Peki, Haluk Levent kimdir?

26 Kasım 1968'de Adana'da doğan Haluk Levent, ilk ve ortaokulu bu ildeki Sabancı İlk Öğretim Okulu'nda, liseyi de Adana Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Liseden sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği'ni kazandı, bir yıl okudu fakat devam etmedi. Sonra Ankara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı'nı kazandı ancak yine bir yıl devam etti.