Haluk Kırcı: Muhsin Yazıcıoğlu şehit edildi

Bahçelievler'de 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili olayda hüküm giyen Haluk Kırcı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun FETÖ tarafından şehit edildiğini söyledi. Kırcı, Abdullah Çatlı'nın yaşadığına ilişkin iddiaları ise yalanladı.

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ANKARA Bahçelievler'de 7 öğrencinin öldürülmesiyle ilgili davada hüküm giyen Haluk Kırcı, firarında kimseden yardım almadığını söyledi. İdamdan kurtulmasının Abdullah Çatlı'nın devletle yaptığı pazarlığın bir sonucu olabileceğini ifade eden Kırcı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sırrın ifşa olması nedeniyle şehit edildiğini söyledi.

Haluk Kırcı, Haber Global'de yayınlanan ‘Jülide Ateş ile 40’ programında soruları cevapladı. Bahçelievler'de 7 öğrencinin öldürülmesiyle ilgili konuşan Kırcı, "pişman mısınız?" sorusuna hayatın gerçeklerinde "keşkelerin" olmadığını söyledi.

Olayda kendisinin de ölebileceğini ve çok sayıda arkadaşını da çatışmalarda kaybettiğini söyleyen Kırcı, Ülkücülerin o dönemde 2 binin üzerinde şehit verdiğini anlattı. Dönemin gerçeklerini, onları yönetenlerin göremediklerini ve kullanıldıklarını söyleyen Kırcı, dönemin kurbanları haline geldiklerini ifade etti. Kırcı, bugün duyulan pişmanlığın hiçbir şeyi çözmeyeceğini söyledi.

Derin devlete inanmıyorum. Derin devlet diye bir şey olmaz devletin derin aklı olur. Bunun getirdiği de bir ilişkiler ağı olur. İki bin yıllık bir tarihi olan devletten bahsediyoruz.



Nasıl firar etti?

Adliyeden firar ederken iddia edildiği gibi kimseden yardım almadığını söyleyen Kırcı, olayın Ramazan'da gerçekleştiğini ve iftar sırasında yaşanan boşluğu değerlendirerek adliyeden kaçtığını anlattı. Yardım aldığı yönündeki iddiaları dile getirenlerin polis müfettişlerinin raporlarını okumalar gerektiğini belirten Kırcı, şöyle konuştu:

"Ben asla ve asla, namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum hiç kimseden yardım almadan, Allah'ın da yardımıyla oradan kaçtım. Bakın namusum üzerine yemin ediyorum. Dışarıdan ve içeriden kimseden yardım almadım.

Derin devlet var mıdır?

Derin devlete inanmıyorum. Derin devlet diye bir şey olmaz devletin derin aklı olur. Bunun getirdiği de bir ilişkiler ağı olur. İki bin yıllık bir tarihi olan devletten bahsediyoruz. Bu devletin kendi içerisinde bir takım dinamiklerin olması gayet doğaldır. Bu dinamiklerin zaman zaman bir ortak akıl oluşturması da doğaldır. Bu ABD'lilerin lanse ettiği gibi yerin altında bir mahzen var ve birileri toplanıp ülkenin geleceğini konuşuyorlar gibi bir şeye inanmıyorum. Her şeyi onlar düşünüyor ve dizayn ediyor denilen bir derin devletin varlığına inanmıyorum.

Abdullah Çatlı yaşıyor mu?

Keşke yaşasaydı ama maalesef Allah rahmet eylesin vefat etti. Vefat etmesinin nedeni de arka sağda oturuyor ve çarpmanın şiddetiyle beyin kanaması geçiriyor. Ben cenazesini alan adam olarak söylüyorum. Gece saat 01:30 civarıydı ben Susurluk'a gittim. Bize cenazeyi teslim etmediler, morga kadar indim, kendi gözlerimle gördüm. Cenazeyi sonra ben teslim aldım, ambulansla Nevşehir'e götürdüm ve morga da ben indirdim.

Abdullah Çatlı maalesef ki maalesef vefat etti. Yüzünde hiçbir iz yoktu. Kolu kırılmıştı ve başına gelen darbeyle de beyin kanaması sonucu vefat etmiştir. Bunun başka izahı ve açıklaması yoktur. Abdullah Çatlı genç yaşında 40 yaşında rahmetli oldu.

"Muhsin Yazıcıoğlu şehit edildi"

Rahmetli müthiş güvenilir bir insandı. Düşünebileceğiniz en güvenilir limanlardan biriydi. Çok cesur, bünyesinde her şeyi zirvede yaşayan çok iyi bir insandı. Ben gençlik yıllarımdan beni tanırım. Çok da severdim Allah gani gani rahmet eylesin. Ben kanaatimce güvenilir bir insan olduğu için ortadan kaldırıldı. Neden? Büyük ihtimalle birileri bir takım bilgileri Muhsin Başkan'a verdi, FETÖ ile ilgili söylüyorum. O zaman bu bilgiler Muhsin Başkan'ın eline geçti. Belki bir yerde tuttu ya da birileriyle paylaştı. Bu da onun sonu oldu. Ben inanıyorum ki Muhsin Başkan şehit edilmiştir ve bu da F-16'lar ile yapıldı. Onun aktörleri kimlerdir, oyun nasıl kurgulandı devletin kayıtlarında vardır. Bugün çıkmazsa yarın ortaya çıkar. "