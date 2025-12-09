BIST 11.215
Haluk Görgün, Türkiye ve Macaristan'ın savunma sanayisindeki işbirliğini değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye ile Macaristan arasındaki savunma sanayisi diyaloğunun yalnızca ticari bir ilişki değil, karşılıklı güvene ve uzun vadeli stratejik hedeflere dayanan bir ortaklık vizyonu taşıdığını belirterek, "Bu vizyon doğrultusunda derin ve anlamlı işbirliklerimiz artarak devam edecektir." ifadesini kullandı.

Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye–Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 7. Toplantısı kapsamında savunma sanayisinde yeni bir işbirliği dönemini başlatan önemli imzalar atıldığına dikkati çekti.

İmzalanan Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın iki ülke savunma sanayisi şirketleri arasında işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi ve ortak projelerin geliştirilmesi için güçlü bir çerçeve oluşturmayı amaçladığını belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda ASELSAN ile 4iG Uzay ve Savunma Teknolojileri arasında Ortak Girişim kurulmasına yönelik iyi niyet beyanı, Nurol Makina ile 4iG Uzay ve Savunma Teknolojileri arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştır. Türkiye ile Macaristan arasındaki savunma sanayisi diyaloğu yalnızca ticari bir ilişki değil, karşılıklı güvene ve uzun vadeli stratejik hedeflere dayanan bir ortaklık vizyonu taşımaktadır. Bu vizyon doğrultusunda derin ve anlamlı işbirliklerimiz artarak devam edecektir. Bu süreçte katkı sunan tüm kurumlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

