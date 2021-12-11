Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'den 15 yaşındaki kızları 36 milyonluk ev sahibi oldu!
Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer'in 15 yaşındaki kızı Nazlı Bilginer, aldığı doğum günü hediyesiyle gündeme geldi. Ünlü çiftin küçük kızları 15 yaşında Londra'da 36 milyon TL'lik evin sahibi oldu.
Şarkıcı Aşkın Nur Yengi (51), 2016 yılında evlendiği oyuncu Haluk Bilginer'den (67) 2012'de boşanmıştı. Çift, 2018'de tekrar barışıp aynı eve taşınmıştı. 30 Kasım kızları Nazlı'nın doğum günüydü. Posta gazetesinde yer alan habere göre; 15 yaşına giren Nazlı'ya, annesi Aşkın Nur Yengi ve babası Haluk Bilginer sürpriz yaptı, Londra'dan iki milyon pounda (36 milyon TL) ev aldılar. Tapuyu da kızlarının üzerine yaptılar.
Kazançlarını gayrimenkule yatıran ünlü çiftin; Londra'da üç evi, Şile, Bodrum ve Acarkent'te villaları, İstanbul'un birçok yerinde daire ve dükkanları bulunuyor.
Aşkın Nur Yengi 8.5 milyon TL'ye villa satın aldı
Şarkıcı Aşkı Nur Yengi, yatırımlarına gayrimenkul üzeridnen yön vermeyi tercih eden ünlülerden... Başarılı şarkıcı karantina dönemini fırsata çevirdi.
5 milyon TL'ye Acarkent'teki bahçe katı dairesini satan ünlü Yengi, 8.5 milyon TL'ye bahçe içinde yine aynı siteden villa aldı.