Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'den 15 yaşındaki kızları 36 milyonluk ev sahibi oldu!

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi (51), 2016 yılında evlendiği oyuncu Haluk Bilginer'den (67) 2012'de boşanmıştı. Çift, 2018'de tekrar barışıp aynı eve taşınmıştı. 30 Kasım kızları Nazlı'nın doğum günüydü. Posta gazetesinde yer alan habere göre; 15 yaşına giren Nazlı'ya, annesi Aşkın Nur Yengi ve babası Haluk Bilginer sürpriz yaptı, Londra'dan iki milyon pounda (36 milyon TL) ev aldılar. Tapuyu da kızlarının üzerine yaptılar.