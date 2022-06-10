Halsey'in konserine sel engeli, Hayranlarına "Güvende misiniz" dedi
27 yaşındaki Amerika'lı şarkıcı Halsey, ABD Marlyand'da verdiği konseri, kötü hava şartları nedeniyle yarıda kaldı. Sağanak yağış ve salonu basan sel nedeniyle konser iptal edildi. Seyircinin güvenliğinden endişelenen ünlü şarkcı Halsey, sosyal medyadan hayranlarına "Güvende misiniz?" diye seslendi.
Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan ve Türk sevgilisi Alev Aydın ile ilişkileriyle gündemde olan ünlü şarkıcı Halsey'in, ABD Marlyand'da vereceği konserinde sel basınca, konser yarıda kesildi.
Halsey'i sahnede izlemek için Maryland'de bulunan Merriweather Post Pavilion'u dolduran çok sayıda müzikseverin hevesi, sel nedeniyle yarıda kaldı. Seyircinin güvenliği tehlikeye girdi.
Kötü hava koşulları ve diğer yandan Salonu dolduran su ve bunun teknik ekipmanla birleşerek yarattığı tehlike nedeniyle konser iptal edildi.
Önce ertelendi, sonra iptal edildi
Konserin yaklaştığı saatlerde Merriweather Post Pavilion'dan bir açıklama yapıldı ve konser ertelendi. Fakat iki saat sonra konser tamamen iptal edildi. Konser alanının yetkilileri, bilet ücretlerinin iadesi konusunda Halsey'in hayranlarını bilgilendirdi.