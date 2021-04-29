Halk TV'de yapılan canlı yayında Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez, alkolün haram olmadığını iddia etti.

Halk TV'de konuşan Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez, skandal bir şekilde fetva vermeye kalktı. Sönmez, alkolün haram olmadığını ifade etmeye çalıştı.

Sönmez, "İçki öteden beri haram derler. Kur'an'da haram olarak geçmez. Üç şey haram olarak geçer: Kan, insan eti ve domuz eti. Üçünden başkasına kimse haram demesin diye de bir açıklama vardır. Bunlar dışındakilere haram diyenlere, Allah tarafından ilahi mesaj iletilmiş ama herkes her şeye haram demeye çok meraklı. Bugün Diyanet de aynı şeyi yapıyor." ifadelerini kullandı.