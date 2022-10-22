Halk TV'de telif hırsızlığı! Kılıçdaroğlu'nun evinde çektiği videolara telif attılar

"Hak, hukuk, adalet" sloganı ile yayın yapan Halk TV, üç kuruş daha fazla kazanmak için, kendisine ait olmayan videolara telif atıyor. Anadolu Ajansı'nın videolarını Facebook ve Youtube'da yayımlayan Ulusal Kanal'a telif atan Halk TV pişkinlikte sınır tanımıyor.

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Halk TV'nin "telif hırsızlığı"nı Medyaradar sitesi, "Halk TV'ye telif hırsızlığı iddiası! O ajansın videolarını patentliyor" başlığı ile kamuoyuna duyurdu. Siz bu haberi Medyaradar'ın linkini tıklayarak okumaya başlayın, biz başka bir ayrıntı ile Halk TV'nin rezilliğine devam edelim.

Halk TV'nin sadece "telif hırsızlığı" bununla sınırla değil çünkü.

İnternethaber Yayın Grubu sahibi Hadi Özışık'ın Facebook sayfasında yayımlanan videolar da meğer Halk TV'ye ait miş (!)

Videoların içine bakıyorsunuz, Halk TV'ye ait tek bir cümle yok, ama yayımlanan videonun tepesinde şöyle bir ifade yer alıyor:

"Bu videonun sahibi hak talebinde bulundu."

Ayrıntıya girdiğinizde, "Halk TV'ye ait 59 saniye video eşleşmiştir" uyarısını alıyorsunuz. Biraz daha detaya girdiğinizde, telifli videonun (!) dakikasını bile veriyor.

Allah Allah...

Oysa az önce videoyu taramıştık, Halk TV'ye ait hiç bir şey yoktu.

Facebook'un uyarı mahiyetinde verdiği dakikaya gidiyorsunuz, karşınıza CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde çektiği, twitter hesabından paylaştığı kamuyo açık videoyu görüyorsunuz...

Facebook diyor ki:

"İtiraz et."

Tamam edelim de...

Bir değil, iki değil, üç değil, 10 değil.... ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu videosu varsa, (evinde çektiği videolar) hepsine Halk TV telif göndermiş. İtiraz edelim tamam ama arkası kesilmiyor.

Hadi Özışık'ın Facebook kanalında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Yüreğin yetiyorsa televizyonda karşıma çık" videosu "Reste rest" manşetiyle yayımlandı mesela... Hoppp Halk TV'den telif...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisinde çektiği video... Hadi Özışık bu video üzerinde yorum yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun twitter hesabından yayımlanan bir video. Her nasıl oluyorsa Halk TV'nin oluyor. Hadi Özışık bu videoyu yayımladığı için hoppp telif...

Dahası da var... Medyaradar'ın haberi bile yapılan bu "telif hırsızlığı" anlatmaya yetmişti ama Halk TV'ye yetmemiş olacak ki, telif üzerine telif göndermeye devam ettiler, ediyorlar.

Buradan HalkTV.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelenk'e çağrı yapıyoruz... (Mahir Bey'in bu konulardan bilgisinin olmadığını biliyoruz.) Yaptığınız telif hırsızlığına biran önce son verin. Sizinle çalışan ama ahlaksızlıkta sınır tanımayan kişi ya da kişilerin yaptığı hırsızlığı derhal önleyin. Yaptığınız telif hırsızlığı dönüp dolaşıp size zarar verecek. Çünkü Facebook'un bu konularda affı yok. Onca takipçinizin olduğu Facebook sayfanızın kapatılması an meselesi. Çünkü yapılan itirazlarda "telif hırsızlığı" yapıldığına dair Facebook'a yoğun şikayetler akıyor.

Diyor ve burada haberimizi noktalıyoruz.

Gerisi Halk TV'ye ve yöneticilerine kalmış.

Bu arada Medyaradar'a da teşekkür ederiz, yaptığı haberle uyanmamızı sağladı.