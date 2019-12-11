Halk TV'de skandal! Kılıçdaroğlu'na da satmışlar

İngiltere’de yaşayan Sivaslı zengin işadamı Cafer Mahiroğlu'na satılacağı söylenen Halk TV, şimdi de sahte balo skandalı iddiasıyla gündeme geldi.

CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın sahibi olduğu Halk TV'de sular durulmuyor. İngiltere’de yaşayan Sivaslı zengin işadamı Cafer Mahiroğlu'na 2 milyon dolara satılacağı iddiası geçtiğimiz hafta çok konuşulmuştu.

Kanalın Genel Müdürü Serhan Asker, 3 gün önce Hürriyet’e yaptığı açıklamada kanalın satışıyla ilgili şuan herhangi bir durumun söz konusu olmadığını, satılmadığını söyledi.

Son günlerde satış haberleriyle anılan Halk TV'de bu kez de balo biletleri satışıyla başı fena halde dertte.

Baykal ailesi iddiaya göre balo için 350 kişiye 5 Bin TL'den bilet satmış

Patronlardunyası adlı haber sitesinin edindiği bilgilere göre Baykal ailesi, Halk TVyi desteklemek adına İstanbul'da yapılacak bir balo için 350 kişiye 5 Bin TL'den bilet satmış. Ancak aylar geçmesine rağmen balo bir türlü gerçekleşmemiş.

Telefonlara cevap verilmiyor

5 Bin TL'lik balo biletlerini alanlar gecenin akıbeti ile ilgili Aslı Baykal’ı ve Halk TV Genel Müdürü Serhan Askeri arıyor. Ancak telefonlara cevap verilmiyor.

Kılıçdaroğlu iptal etmiş

Durumdan haberdar olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da son derece rahatsız olmuş ve baloya olan katılımı iptal ettiği söyleniyor.

Halk TV 2005'te Baykal adına tescil ettirildi

Halk TV, CHP’ye yakın bir televizyon kanalı ihtiyacını karşılamak için 10 Ocak 2005 tarihinde, çok sayıda ismin maddi katkısıyla kuruldu. Ve dönemin genel başkanı Deniz Baykal adına tescil ettirildi. Yayın hayatına Ankara’da Paris Caddesi’nde başlayan kanal, önceleri CHP’nin prodüksiyon, reklam filmi ve canlı yayınlarını üstlendi. Halk TV, 2 Şubat 2011 tarihinde yayın akışını 15 günlüğüne aksatsa da, 18 Şubat 2011’de yayın hayatına kaldığı yerden devam etti.

Gezi eylemleriyle birlikte öne çıktı

Halk TV yıldızının parladığı dönemi 2013 yılında başlayan Gezi eylemleri ile yaşadı. Gezi eylemleri sırasında diğer kanalların aksine yaptığı kesintisiz yayın nedeniyle sol kesimlerin izlediği kanal oldu.

Kızı genel müdür torunu CEO oldu

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin belediye sayısını artırmasının ardından Halk TV’de tartışmalı günler başladı. Deniz Baykal, 31 Mart seçimlerinin ardından kanalda yönetim değişikliğine gitti ve kanalın başına kızı Aslı Baykal’ı getirdi. Aslı Baykal’ın 23 yaşındaki oğlu Alican Baykal Erkılıç’ın CEO olarak atanması da tartışılan bir başka konu oldu.