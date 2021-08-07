Halk TV yalanlarının kurbanı oldu

Ülke TV muhabirine CHP’li Rafet Zeybek’in yaptığı zorbalığa nasıl karşı çıktıysam… Halk TV’nin canlı yayınına yapılan baskını da tasvip etmediğimi söyleyeyim önce.

Halk TV söz konusu olunca…

Kıyameti koparanlar…

Ülke TV’ye…

Ya da ahaber’e yapılınca sessizliğe bürünenler…



Ayşenur Arslan’ın yalanları, iftiraları saymakla bitmez.

“Gülnaz Şırınga” ve Özlem Gürses…

Bir de İrfan Değirmenci diye bir müptezel var..

Halk ekran başında bunları izlerken…

Ya saçını başını yoluyor, ya da tırnaklarını yiyor.

Geçelim, o geceye gidelim.

İsmail Saymaz meydanı boş bulmuş sallıyor.

Salim Şen denilen provokatör açık alandaki canlı yayında eski yalanlarına yenilerini katıyor.

Oradaki kişiler “Sizinle adam gibi konuşmak istiyoruz” canlı yayına dalıyor. Gökmen Karadağ canlı yayında konuşmak yerine reklama gitmeyi tercih ediyor. Arada ne oldu bilmiyoruz, bazı görüntülerde karşılıklı tartışma var. Bir ara İsmail’in kaçtığını görüyoruz. Gökmen’in de sağduyulu hareketlerini…

Bir televizyon kuruluşuna yapılanlar elbette kabul edilebilir değil. Ancak, o kadar yalan, o kadar iftira… aynı merkezden üretilen binlerce dezenformasyon… Canımızın, ciğerimizin yandığı bir dönemde.. halkın da bir sabrı var da…



“Sadece konuşmak, adam gibi konuşmak.”

Şiddete başvurmadan ama…

Küfür ve hakaret etmeden ama…

Buna izin verilse..

Keşke verilseydi…

O tatsız görüntüleri izlememiş olurduk.

Geçmiş olsun Halk TV.

İsmail Saymaz, Gökmen Karadağ geçmiş olsun.

Özeti şu:

Halk TV bazı moderatörlerinin üfürdüğü yalanların kurbanı oldu burada.