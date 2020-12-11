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Halk TV 'Şimdiki Zaman Siyaset' programını yayından kaldırdı

Gazeteci Gürkan Hacır'ın, Halk TV'de yayınlanan 'Şimdiki Zaman Siyaset' programı yayından kaldırıldı. Hacır, kararın Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tarafından alındığını açıkladı.

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Gazeteci Gürkan Hacır, Halk TV'deki "Şimdiki Zaman Siyaset" programının yayından kaldırıldığını duyurdu.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Hacır, "Toktaş gerekçe olarak da ben, İsmail Saymaz, Elfin Tataroğlu, Barış Yarkadaş ve Erol Mütercimlerin'in başka TV kanallarındaki tartışma programlarına çıkmamızı gösterdi" ifadelerini kullandı.

"Raitinglerini etkiliyormuş"

Twitter'dan açıklama yapan Gürkan Hacır, şunları kaydetti:

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş beni arayarak Şimdiki Zaman Siyaset programımızın yayından kaldırıldığını iletti. Toktaş gerekçe olarak da ben, İsmail Saymaz, Elfin Tataroğlu, Barış Yarkadaş ve Erol Mütercimlerin'in başka TV kanallarındaki tartışma programlarına çıkmamızı gösterdi. Bu durum Halk TV'nin diğer günlerdeki raitinglerini etkiliyormuş. Son 2 sezonda tam 28 hafta tüm haber kanalları içerisinde gün birinciliğini bize veren izleyicilerimize ve onlarla buluşmamızı sağlayan Halk TV'ye teşekkür ederiz. Başka mecralarda görüşmek üzere

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