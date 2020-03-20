Halk TV programcısı Enver Aysever'e 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma

Halk TV program yapan gazeteci Enver Aysever hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı karikatür nedeniyle 'halkın bir kesiminin dini değerlerini alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

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Gazeteci-yazar Enver Aysever hakkında sosyal medyada paylaştığı ve tartışma başlatan karikatür nedeniyle soruşturma açıldı.

Başsavcılık açıklaması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Aysever'in dün 'Sadece bu sorun!' şeklindeki yazı eşliğinde bir karikatür paylaşmasının öğrenilmesinin ardından harekete geçildiği belirtildi.

Enver Aysever'in 'çizimi Birol Çün'e ait' soruşturmaya konu olan paylaşımı şöyleydi: