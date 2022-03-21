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Halk TV, Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yolları ayırdı

Halk TV, Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yolları ayırdı

Halk TV yönetimi, 'YouTube kanallarında yayın yapmaları' gerekçesiyle Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu.

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Medyada yer alan Özlem Gürses ve Emin Çapa'nın Halk TV'den ayrıldığına ilişkin haberler, doğrulandı.

Konuyla ilgili Halk TV'den açıklama yapıldı.

"Bazı internet sitelerinde Özlem Gürses ve Emin Çapa ile Halk TV arasında yapılan görüşmelere ilişkin haberler üzerine izleyicilerimize saygı gereği açıklama yapma ihtiyacı hissettik" denilen açıklama, şu ifadelerle devam etti:

"Ne yazık ki yollar ayrıldı"
"Halk TV kurumsallaşma yolunda bir adım daha atarken uluslararası yayın standartlarının da gereği olarak tüm ekran yüzlerinden kişisel youtube kanalların paralel yayınlarına son vermelerini istedi. Özlem Gürses ve Emin Çapa bu teklifi ve önerilen ara teklifleri kabul etmeyince ne yazık ki yollar ayrıldı"

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