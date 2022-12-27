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Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel'in ölüm videosu! Çok esrarengiz parkta koşarak geliyor ve...

İSTANBUL Gümüşsuyu'ndaki parkta ölü bulunan Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel'in videosu şoke etti. Polisin Mobese kamerasından aldığı görüntüler Uğur Yanıkel'in ölümünün şüpheli olduğunu ortaya koydu. Uğur Yanıkel son sürat koşarak geliyor ve 3 metrelik duvardan atlayıp ölüyor.

İSTANBUL Gümüşsuyu’ndaki parkta ölü bulunan Halk Tv YouTube Koordinatörü 27 yaşındaki Uğur Yanıkel’in ölüm anının görüntüleri ortaya çıktı. Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 23.30 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu 10 Aralık Şehitler Parkı’nda meydana geldi.

Uğur Yanıkel'in parktaki ölümü

Halk Tv YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel, parka gitti. Ardından Yanıkel henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıya atladı.

Beton zemine düşen Yanıkel, yerde hareketsiz kaldı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Kamerada ölüm atlayışı var

Sağlık ekipleri ağır yaralı Yanıkel’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Hemen ameliyata alınan Yanıkel, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin atladığı anlar ise kameralara yansıdı.

Polis şüpheli buldu

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda Yanıkel’in parktan koşmaya başladığı ve duvardan atlayarak yere düştüğü tespit edildi. Polis ekipleri gencin hayatını kaybettiği olayla ilgili “şüpheli ölüm” olarak inceleme başlattı.

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