Halk ekmek ürünlerine okkalı zam geldi! Yüzde 50'yi aşan zamlar var

İstanbul’da taksilere, otobüslere, dolmuşlara, suya, otoparka gelen zamların ardından bir fiyat artışı da Halk Ekmek’te gerçekleşti. İBB iştiraki Halk Ekmek’te poşetli ürünler yüzde 40’a varan oranlarda zamlandı. Vatandaş zamdan ancak ekmek almaya gidince haberdar oldu.