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POLİTİKA

Halk Ekmek kuyruklarının perde arkasında ne var? Tevfik Göksu'dan bomba iddia

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Halk Ekmek'in kapasitesinin düşürülmesinin tezgah olduğunu iddia etti. Göksu, İBB'nin çöken ekonomisinin konuşulmaması için Halk Ekmek kuyruklarının bilerek gündeme getirildiğini söyledi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, AHaber'de Erkan Tan'ın programına konuk oldu. 

Halk Ekmek kuyruklarına değinen Göksu, İBB'nin siyasal bir tezgah kurduğunu söyledi.

Göksu, Halk Ekmek'in kendi internet sitesinde aralık ayında 1 milyon 800 bin kapasite gösterildiğini, ocak ayında ise 1 milyon 500 bine düşürüldüğüne dikkat çekti. 

Halk Ekmek'i onlara devrettiklerinde pratik kapasitesinin günlük 1 milyon 944 bin olduğunu belirten Göksu, "Ekmek ihtiyacı varsa niye kapasiteye kadar çalıştırıp ekmeği üretmiyorsunuz? 10 yıl önce 2.5 milyon ekmek üreten Halk Ekmek bugün 1.5 milyona düymüş. Mesele Halk ekmek meselesi değil mesele siyasal tezgah meselesi. Niye Halk Ekmek kuyruklarını oluşturuyorsunuz. Niye vaktinde getirmiyorsunuz? Niye yeterli kadar getirmiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"İBB ekonomik olarak çöküyor"

Göksu, "Altını çizerek söylüyorum. İBB'yi konuşturmamak için. Ana meseleyi konuşturmamak için. Çünkü İBB ekonomik olarak çöküyor. 3 yılda şunu da ben yaptım diyebileceği bir tane bu şehrin ileri gitmesi için bu şehrin geleceğini inşa edecek bir tane işi olmadığı için ana meseleyi konuşturmamak, tali meselerle insanları meşgul etmek ve algıyla işi yürütmek istiyorlar." dedi. 

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