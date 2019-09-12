Halk ekmeğe gizlice okkalı zam yapıldı! İstanbul'da yeni bir zam da yolda
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Halk ekmek fiyatlarına sessiz sedasız okkalı bir zam yaptı. Yeni fiyatları vatandaş ekmek almaya gidince gördü.
İstanbul’da taksilere, otobüslere, dolmuşlara, suya, otoparka gelen zamların ardından bir fiyat artışı da Halk Ekmek’te gerçekleşti. İBB iştiraki Halk Ekmek’te poşetli ürünler yüzde 40’a varan oranlarda zamlandı. Vatandaş zamdan ancak ekmek almaya gidince haberdar oldu.
İBB iştiraklerinden Halk Ekmek'te, önceden bilgilendirme olmaksızın zamlı tarifeye geçildi. Akdeniz ekmeği 1.50' TL'den 2.00 TL'ye, Çavdar ekmek 2.50 TL'den 3.40 TL'ye, Glutensiz ekmek 9 TL'den 12.5TL'ye, Sandviç Ekmek 2.50 TL'den 3.50 TL'ye yükseltildi.
Halk ekmek yeni fiyat tarifesi
Bu sabah ekmek almak için Halk Ekmek şubelerine giden vatandaşlar, yeni tarifeyle karşılaştı. Halk ekmekte satılan organik tam buğday unu 4 liradan 5.50 TL'ye çıkarken, siyez unu 8.75 TL'den 12 liraya, çok tahıllı ekmek 3.80'den 5 liraya çıktı.
Halk Ekmek eski fiyat tarifesi
Listede zamlanmayan sadece normal ekmek oldu.