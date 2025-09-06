Halit Yukay'ın cenazesinde Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı
Marmara Denizi'nde teknesi parçalanmış ve batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni 30 gün sonra denizden çıkarıldı. Halit Yukay'ın ailesi, yakınları ve dostları cenazedeydi. Günlerce dostunu aramak için seferber olan Kıvanç Tatlıtuğ da cenazedeydi. Tatlıtuğ cenazede gözyaşlarını tutamadı.
4 Ağustos’ta Marmara Adası açıklarında geçirdiği deniz kazasının ardından 19 gün sonra 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşılan ünlü iş insanı Halit Yukay, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü iş insanı ve yat üreticisi Halit Yukay, Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere 4 Ağustos’ta denize açıldıktan sonra kaybolmuştu. Parçalanmış ve yarı batık halde bulunan teknesinin ardından başlatılan arama çalışmaları, Türk Deniz Kuvvetleri’nin desteğiyle 30 gün sürdü. 19 gün sonra Marmara Adası açıklarında 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşılan Yukay’ın kimliği, sol kolundaki saat ve güvenlik kamerası kayıtlarıyla teşhis edildi.
CENAZE İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ
Olumsuz hava koşulları nedeniyle günlerce beklemek zorunda kalan TCG Işın gemisinin ardından, bölgeye ulaşan TCG Alemdar gemisi ve özel eğitimli dalgıçlar sayesinde Yukay’ın cenazesi asansör sistemiyle denizden çıkarıldı. Sahil Güvenlik botuyla Bandırma Limanı’na getirilen cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İncelemelerin ardından ailesine teslim edilen Yukay’ın cenazesi İstanbul’a götürüldü.
SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI
Cenazede Seda Bakan, Kıvanç Tatlıtuğ gibi ünlü isimlerin yanı sıra iş dünyasından da birçok kişi hazır bulundu. Törende gözyaşları sel olurken, sevenleri ünlü iş insanına son görevlerini yerine getirdi. Cenaze namazı öğle namazının ardından Marmara İlahiyat Camii’nde kılındı. Halit Yukay’ın cenazesi Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.