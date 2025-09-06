Halit Yukay'ın cenazesinde Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı

Ünlü iş insanı ve yat üreticisi Halit Yukay, Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere 4 Ağustos’ta denize açıldıktan sonra kaybolmuştu. Parçalanmış ve yarı batık halde bulunan teknesinin ardından başlatılan arama çalışmaları, Türk Deniz Kuvvetleri’nin desteğiyle 30 gün sürdü. 19 gün sonra Marmara Adası açıklarında 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşılan Yukay’ın kimliği, sol kolundaki saat ve güvenlik kamerası kayıtlarıyla teşhis edildi.