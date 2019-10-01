Halit Ergenç'le galaya katılan 5 Aylık hamile olan Bergüzar Korel imaj değiştirdi
İkinci kez hamile olan Bergüzar Korel, radikal bir değişime giderek imaj değiştirdi.
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2009 Yılında hayatını kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile birleştiren Bergüzar Korel, 2010 yılında ilk çocukları Ali'yi kucaklarına almış ve anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Şimdilerde ikinci kez hamile olan Bergüzar Korel, hamileliğinin 5. ayında radikal bir değişim kararı aldı.
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Son olarak saçlarını uzatarak eski haline dönen Bergüzar Korel, yeniden kısa saçlı haline dönüş yaptı.
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İkinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı' adlı filmin galasına katıldı.
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