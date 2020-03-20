Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel evde kal çağrısı yaptı! Sıkıldım diye bir şey yok

İşte Korel’in o paylaşımı: "Evde sıkıldım diye bir şey yok... Şu an hastanelerde çalışan tüm sağlık görevlilerini doktorları düşünün.. Hepsi akşam eve giderken acaba sevdiklerimize virüs bulaştırır mıyız diye korkmuyorlar mı? Senin sıkıldığın şey ise onlar için bir lüks. Kendini değil, başkalarını düşün!" ifadelerini kullandı.