Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel evde kal çağrısı yaptı! Sıkıldım diye bir şey yok
Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'evde kalın' çağrısı yaptı.
2009 senesinde oyuncu Halit Ergenç ile dünyaevine giren Bergüzar Korel, 9 Mart günü ikinci çocuğu 'Han' dünyaya getirdi. İkinci çocuklarının mutluluğunu yaşayan güzel oyuncu doğumdan sonraki vaktini evinde geçiriyor. Koronavirüs nedeniyle dışarıyla iletişimini koparan oyuncudan bir de çağrı geldi.
2010'da ilk çocuğu Ali'yi kucağına alan Bergüzar Korel, şimdilerde ise ikinci bebeği Han'ın dünyaya gelişinin mutluluğunu yaşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın evde kal çağrısına destek veren Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerinden sağlık çalışanlarına duyduğu minnet borcunu da gösterdi.
İşte Korel’in o paylaşımı: "Evde sıkıldım diye bir şey yok... Şu an hastanelerde çalışan tüm sağlık görevlilerini doktorları düşünün.. Hepsi akşam eve giderken acaba sevdiklerimize virüs bulaştırır mıyız diye korkmuyorlar mı? Senin sıkıldığın şey ise onlar için bir lüks. Kendini değil, başkalarını düşün!" ifadelerini kullandı.
"Hediyeleri kabul etmemişlerdi": Geçtiğimiz günlerde doğum yaptıktan sonra hastaneye çocuk görmesine gelen dostlarına Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, hediye getirmemelerini, bunun yerine hayır kurumlarına bağışta bulunmalarını istemişti.