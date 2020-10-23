Halit Ergenç Meryem Uzerli ve Okan Yalabalık Muhteşem Yüzyıl sayesinde rekor tazminat kazandı

İstanbul fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne Muhteşem Yüzyıl dizisinin başrol oyuncuları ‘Muhteşem Süleyman' tiplemesini canlandıradan Halit Ergenç, ‘Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Sarah Uzerli, ‘Pargalı İbrahim'i canlandıran Okan Yalabık ve dizinin yapımcısı TİMS Prodüksiyon Film ve Organizasyon Sanayi ve Ticaret Şirketi, tiplemelerin afiş görünümündeki görselini 1 Ocak 2012'de izinsiz kullandığı gerekçesiyle Doğan TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş. ve Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. şirketine tazminat davası açtı.