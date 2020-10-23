Halit Ergenç Meryem Uzerli ve Okan Yalabalık Muhteşem Yüzyıl sayesinde rekor tazminat kazandı
Muhteşem Yüzyıl dizisinin başrol oyuncuları Halit Ergenç, Meryem Sarah Uzerli ve Okan Yalabık, Teknosa ve Doğan TV Dijital Platformdan rekor tazminat kazandı.
İstanbul fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne Muhteşem Yüzyıl dizisinin başrol oyuncuları ‘Muhteşem Süleyman' tiplemesini canlandıradan Halit Ergenç, ‘Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Sarah Uzerli, ‘Pargalı İbrahim'i canlandıran Okan Yalabık ve dizinin yapımcısı TİMS Prodüksiyon Film ve Organizasyon Sanayi ve Ticaret Şirketi, tiplemelerin afiş görünümündeki görselini 1 Ocak 2012'de izinsiz kullandığı gerekçesiyle Doğan TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş. ve Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. şirketine tazminat davası açtı.
Oyuncular ve yapım şirketi dava dilekçelerinde Doğan TV ve Teknosa'nın dizinin popülaritesinden faydalanmak amacıyla ürünlerinin pazarlanmasında ve reklamlarında kendilerinden izin almadan ve sözleşmesiz görsellerini kullandıklarını belirtti.
Tazminat talebi: Dizideki karakter fotoğraflarını bir arada bulunmak istemeyecekleri başka dizi ve film karakterleriyle birlikte kullanmak suretiyle itibar ve manevi haklarının zedelendiğini ileri süren 3 oyuncu, maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.
Tarihi kişiliklerin tiplemesi: Doğan TV (Demirören) ve D-Smart avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde dava konusu fotoğrafta hak sahipliğinin tespitinin gerektiğini, tarihi kişiliklerin tipleme olarak kabulünün mümkün olmadığını belirtti.