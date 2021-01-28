'Halime üzülmüşsünüz' deyip 11 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber bunları paylaştı
Oyuncu Yeşim Büber, ailesiyle beraber 11 yıldır teknede yaşadığını anlattı. Durumuna üzülenler olunca ise açıklık getirdi.
Yeşim Büber, görüntü yönetmeni eşi Mehmet Aksın ve ikiz çocuklarıyla beraber 11 yıldır teknede yaşamlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Büber, sosyal medya hesabından teknesinde tadilat olduğunu ve teknede yaşamanın bazen çok zor olduğunu anlattı.
11 yıldır eşi ve çocuklarıyla birlikte teknede yaşayan Büber, önceki gün tadilata girişti. Teknesinin mutfak lavabosuna oturmuş, tezgahını tadilat yaparken çekilen fotoğrafını paylaşan Büber, aynı gün ikiz çocuklarının da hastalanmasının kendisine zor saatler yaşattığını ifade etti.
Büber, paylaşımına şunları yazmıştı:
"Artık yenilenmesi şart olan mutfak ve banyo tezgahlarını sökmekle uğraşıyoruz. Düşündüğümüzden çok daha uzun sürdü ve sabaha yetiştirmemiz gerek. Saat gece yarısını geçti fakat daha işimiz var. Çok nadir hastalanan çocuklarımız tam da bugün hastalandılar.''
''Bir taraftan işi bitirmeye çalışıyor, bir taraftan da lavabosuz bir teknede, iki kusan çocukla durumu idare etmeye çalışıyoruz. Hep soruyorsunuz ya; 'Teknede yaşamak zor değil mi?' diye. Evet, bazen zor..."