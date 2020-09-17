Halil Sezai'ye tutuklama şoku! Dövdüğü adamın oğlundan bomba açıklama

Tuzla'da villa komşusu olan 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i döven Halil Sezai karakolda verdiği ilk ifadenin ardından serbest kalmıştı. Yaşlı adamı döverken görüntüleri kamuoyuna yansıyan Halil Sezai, bugün savcılık talimatıyla ifade için adliyeye çağrıldı. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Halil Sezai'nin iki yanında 2 polis vardı.