Halil Sezai'ye tutuklama şoku! Dövdüğü adamın oğlundan bomba açıklama
TUZLA'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Halil Sezai, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü Hüseyin Meriç’in oğlu Mesih Meriç bomba ifadeler kullandı.
Tuzla'da villa komşusu olan 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i döven Halil Sezai karakolda verdiği ilk ifadenin ardından serbest kalmıştı. Yaşlı adamı döverken görüntüleri kamuoyuna yansıyan Halil Sezai, bugün savcılık talimatıyla ifade için adliyeye çağrıldı. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Halil Sezai'nin iki yanında 2 polis vardı.
Elindeki detay dikkat çekti: Adliyeye girişte sağ elinin sargılı olduğu görülen Halil Sezai, medyanın sorularını yanıtsız bıraktı. Halil Sezai'nin avukatı 'yaşanan talihsiz olayın merkezinde yer aldığı için son derece üzgün ve pişman olduğunun bilinmesini isteriz" dedi.
İfadesi 2 saat sürdü: Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na polis ve avukatı eşliğinde gelen Halil Sezai'nin sağ elinin sargılı olduğu görüldü. Sezai'nin savcıya ifade vermesi yaklaşık 2 saat sürdü.
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi: Halil Sezai, savcılık sorgusunun ardından 'silahla tehdit' ve 'silahla yaralama' suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.