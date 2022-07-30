Halil Sezai'nin kardeşi Konuşanlar'a katıldı, abisi hakkında anlattıkları kriz çıkardı!
Halil Sezai 'nin kardeşi Duygu Paracıklıoğlu, Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programına katıldı. Abi Halil Sezai hakkında itiraf ettiği şeyler şok etti, herkesi güldürdü. Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programına ünlü müzisyen ve oyuncu Halil Sezai'nin kardeşi Duygu Paracıklıoğlu damga vurdu.
Halil Sezai'nin kız kardeşi müzisyen ve oyuncu Duygu Paracıklıoğlu, damgayı vurdu. Abisi hakkında söylediği şeylerle bütün dikkatleri üzerine çekti. Halil Sezai hakkında öyle şeyler itiraf etti ki, ağızlar açık kaldı. Duyanlar kulaklarına inanamadı. Bakın ünlü oyuncu neler anlattı...
Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan Konuşanlar adlı programına ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin kardeşi katıldı.
Halil Sezai'nin kardeşi Duygu Paracıklıoğlu, küçükken yaşadığı hikayeyi anlatınca izleyenler kahkahaya boğuldu.
"Biz üç kardeşiz, iki abim ve bir de ben varım. Ama ben ortaokula kadar dört kardeşiz sanıyordum. Çocukken kardeşim olsun diye çok ağlıyordum. Annem hamile kalmış benim benim ama sonra düşünce ben çok ağlamışım.