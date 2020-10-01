Halil Sezai'nin kardeşi Duygu Paracıkoğlu'ndan şaşırtan açıklama! Ölüm ayetleri açıyordu
Komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin kız kardeşi Duygu Paracıkoğlu şaşırtan açıklamalarda bulundu.
Halil Sezai'nin film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövmüştü. Olay sonrası gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan Halil Sezai'nin yaşlı adamı darp ettiği görüntüler ortaya çıkınca tutuklanmıştı.
UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan 'Canlı Masa' programına telefonla bağlanan Halil Sezai'nin kız kardeşi Duygu Paracıkoğlu, ağabeyi hakkında son gelişmeleri anlattı.
Halil Sezai'nin nezarethanedeki durumunu anlatan Paracıkoğlu, ağabeyinin çok pişman olduğunu dile getirirken, kumpasa getirildiğini iddia etti ve yaşananları anlattı.
Duygu Paracıkoğlu, "Ağabeyim bir yemek programı çekiyordu. Sürekli Hüseyin Meriç 'Ölüm Allah’ın emri' diyerek YouTube’dan ölüm ayetleri, sela ve ezan sesi açıyordu." dedi.