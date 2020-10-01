Halil Sezai'nin kardeşi Duygu Paracıkoğlu'ndan şaşırtan açıklama! Ölüm ayetleri açıyordu

Halil Sezai'nin film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövmüştü. Olay sonrası gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan Halil Sezai'nin yaşlı adamı darp ettiği görüntüler ortaya çıkınca tutuklanmıştı.