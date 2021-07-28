Halil Sezai hakkında suç duyurusu şoku: Beni her an öldürebilir!

"Şapkalı şeytan! Yeni sene sana da huzur getirsin her şeye rağmen!"

Sezai'nin 43 gün cezaevinde kalıp çıktıktan sonra sosyal medya üzerinden kendisini kastederek "Şapkalı şeytan! Yeni sene sana da huzur getirsin her şeye rağmen! Ben yaşayan ölülere ağıt ile uğurluyorum bu seneyi" diyerek milyonlar önünde ölümle tehdit ve hakaret suçunu işlediğini belirtti.