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Halil Sezai hakkında suç duyurusu şoku: Beni her an öldürebilir!

Halil Sezai hakkında suç duyurusu şoku: Beni her an öldürebilir!

Komşusunu darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan ve 45 gün cezaevinde kalan Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında, komşusundan bir şikayet daha geldi.

Halil Sezai hakkında suç duyurusu şoku: Beni her an öldürebilir!

Tuzla’da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği iddiasıyla yargılanan Halil Sezai, 43 gün süren tutukluluk sürecinin ardından ekim ayında görülen ilk duruşmada 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmış ve kararla birlikte tahliye edilmişti. Yaşanan olayların ardından sahneye çıkan Sezai, skandal açıklamalar yaptı.

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Halil Sezai hakkında suç duyurusu şoku: Beni her an öldürebilir!

"Kafam güzeldi, gerektiği şekilde de tam dövemedim, bir dahaki sefere…"

Konserinde cezaevine girmesiyle ilgili konuşan Sezai, "Hak etti, kafam güzeldi, gerektiği şekilde de tam dövemedim, bir dahaki sefere…" dedi.

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Halil Sezai hakkında suç duyurusu şoku: Beni her an öldürebilir!

Yeniden şikayetçi oldu

Sabah'ın haberine göre, Darp edilen komşu Hüseyin Meriç, avukatı aracılığı ile İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na 7 sayfalık bir dilekçe sunarak Halil Sezai'den yeniden şikayetçi oldu.

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Halil Sezai hakkında suç duyurusu şoku: Beni her an öldürebilir!

"Şapkalı şeytan! Yeni sene sana da huzur getirsin her şeye rağmen!"

Sezai'nin 43 gün cezaevinde kalıp çıktıktan sonra sosyal medya üzerinden kendisini kastederek "Şapkalı şeytan! Yeni sene sana da huzur getirsin her şeye rağmen! Ben yaşayan ölülere ağıt ile uğurluyorum bu seneyi" diyerek milyonlar önünde ölümle tehdit ve hakaret suçunu işlediğini belirtti.

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