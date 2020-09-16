BIST 1.107
DOLAR 7,49
EURO 8,85
ALTIN 472,29

Halil Sezai dayak videosu için açıklama yaptı: Yaptığım şey hayvanlık

İhlas Haber Ajansı

Şarkıcı Halil Sezai tartıştığı 67 yaşındaki adamı öldüresiye dövmüştü. Olay sonrasında yaptığı skandal açıklama büyük tepki çekti.

Tuzla'da 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (67) arasında tartışma çıkmıştı. Yaşlı adamı öldüresiye döven Halil Sezai'den açıklama geldi. 

112

Güldüm geçtim: "Olayı şöyle özetleyeyim de siz yine linçe devam edin; Evet 65 yaşında bir adamla kavga ettim. Kavga ettim diyorum çünkü daha önce defalarca bu abimizin 'gelin lan' reddettim. Güldüm geçtim. İkiz bir villada yan komşumuz oluyor kendileri."

212

Burnumuzdan getirdi: "Oğlu ile beraber yaşıyorlar. Biz yönetmenimiz Aytaç Ağırlar ile beraber 6 kişilik bir ekiple youtube formatı hazırlıyoruz. Yemek talk showu. Konuk oynuyor yemek yapıyor sohbet yapıyor. Fakat maalesef 5 aydır 1 bölüm safra çekemedik.Maddi zararı geçtim manevi olarak burnumuzdan getirdi."

312

İçip içip ana bacı sövdü: "Çünkü bu 65 yaş ki abimiz yönetmenimiz ile olan husumetinden bize programını çektirmemeye yemin etmiş. Bağıra çağıra öyle söylüyor 5 aydır! Başardı da zaten sonunda. 5 ay boyunca bu abimiz içip içip ana bacı sülale söverken biz ya sabır çekmekten başka bir şey yapmadık"

412