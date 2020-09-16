Halil Sezai dayak görüntüleri çıktı! Yaşlı adamı öldüresiye dövdü

Ünlü şarkıcı Halil Sezai ve 'İncir Reçeli', 'Bölük' ve 'Cennet' gibi filmlerin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak'ta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, ünlü şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Halil Sezai kinlendiği Hüseyin Meriç'in kapısına gidip 'içindeki magandayı' ortaya çıkardı.