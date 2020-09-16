Halil Sezai dayak görüntüleri çıktı! Yaşlı adamı öldüresiye dövdü
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü dayak görüntüleri ortaya çıktı. Yanındaki 2 kişi de Halil Sezai'nin dedesi yaşındaki adamı dövmesini izledi. Halil Sezai'nin 'gerçek yüzünü' ortaya koyan video kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Ünlü şarkıcı Halil Sezai ve 'İncir Reçeli', 'Bölük' ve 'Cennet' gibi filmlerin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak'ta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, ünlü şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Halil Sezai kinlendiği Hüseyin Meriç'in kapısına gidip 'içindeki magandayı' ortaya çıkardı.
Skandal olay dün saat 10.00 sıralarında yaşandı. Halil Sezai çekimlere izin vermeyen Hüseyin Meriç'in villasının kapısına dayandı. Yanında da 2 kişi vardı. Bu kişilerden biri de ünlü yönetmen Aytaç Ağırlar'dı.
Halil Sezai 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i ilk olarak adamın evinin kapısının önünde tartaklıyor. Yaşlı adam herhangi bir karşılık vermezken şiddetin dozunu daha da artırıyor. Adamın önce saçlarını avuçluyor ardından boğazına yumruk atıyor.
Yaşlı adam darp edilince kaçmaya çalışıyor. Öfkesi dinmeyen Halil Sezai de peşinden koşuyor. Hızla koşup yazlığın kapısından kendini sokağa atan yaşlı adamı Halil Sezai burada da yakalıyor.