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Halil Sezai dayağı savundu skandal sözleri şok etti: Bir dahaki sefere…

67 yaşındaki komşusuna şiddet uyguladığı için 43 gün cezaevinde yatan şarkıcı Halil Sezai, konserinde skandal açıklamalar yaptı.

'İncir Reçeli' filmi ve 'İsyan' şarkısıyla adını duyuran şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i tekme tokat dövdüğü görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Sezai, ardından 43 gün cezaevinde kalmıştı. Dün akşam hayranlarıyla buluşan Halil Sezai, konser sırasında komşusunu darp etmesiyle ilgili konuştu. 

Skandal ifadeler kullanan Sezai, "Siz böyle 'amcacık' falan diye tanıdınız ama… Ben bunu neden söylüyorum onu da bilmiyorum... Hak etti, kafam güzeldi. Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere… Duygum bu yalan söylemiyorum." dedi. Ünlü şarkıcının bu sözleri büyük tepki çekti ve sosyal medyada eleştiri yağdı.

"Hapishane iyi geldi"
Sezai daha önce yaptığı açıklamada, "Ünlülüğe karşı bir insanım. Ülkemizde bu olaylar günde belki 100-200 kere oluyor ama büyümüyor. O günün yarısını hatırlamıyorum. Çok öfkeli de değildim. Birden bir şey koptu... Detaylara girmek istemiyorum açıkçası, hapis yattım bu olaydan dolayı... Hapishanede çok zorlanmadım. Belki saçma olacak ama iyi geldi. Tek başıma bir oda verdiler, bahçesi de vardı. Yurt odası gibiydi. Bütün gün kitap okudum. Bu duruma nasıl geldiğimi düşündüm. Kendimle baş başa kalmak iyi geldi. Muhasebe yaptım biraz." demişti.

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