Halil Sezai çark etti! 'Benim yaptığım şey de hayvanlık' deyip olayı anlattı
Halil Sezai tartıştığı 67 yaşındaki adamı öldüresiye dövmüştü. Olay sonrasında yaptığı skandal açıklama büyük tepki çekti.
Tuzla'da 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (67) arasında tartışma çıkmıştı. Yaşlı adamı öldüresiye döven Halil Sezai'den açıklama geldi.
Güldüm geçtim: "Olayı şöyle özetleyeyim de siz yine linçe devam edin; Evet 65 yaşında bir adamla kavga ettim. Kavga ettim diyorum çünkü daha önce defalarca bu abimizin 'gelin lan' reddettim. Güldüm geçtim. İkiz bir villada yan komşumuz oluyor kendileri."
Burnumuzdan getirdi: "Oğlu ile beraber yaşıyorlar. Biz yönetmenimiz Aytaç Ağırlar ile beraber 6 kişilik bir ekiple youtube formatı hazırlıyoruz. Yemek talk showu. Konuk oynuyor yemek yapıyor sohbet yapıyor. Fakat maalesef 5 aydır 1 bölüm safra çekemedik.Maddi zararı geçtim manevi olarak burnumuzdan getirdi."
İçip içip ana bacı sövdü: "Çünkü bu 65 yaş ki abimiz yönetmenimiz ile olan husumetinden bize programını çektirmemeye yemin etmiş. Bağıra çağıra öyle söylüyor 5 aydır! Başardı da zaten sonunda. 5 ay boyunca bu abimiz içip içip ana bacı sülale söverken biz ya sabır çekmekten başka bir şey yapmadık"