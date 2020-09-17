Halil Sezai avukatına açıklama yaptırdı! Dövdüğü adam için anne iddiası
Şarkıcı Halil Sezai 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i dövmesiyle ilgili avukatı aracılığıyla konuştu. Öleceğim korkusuyla kelime-i şehadet getiren adamı 'Ezan mı okuyorsun lan' diyerek acımasızca döven Halil Sezai, 'anne' iddiasını ortaya attı.
İSTANBUL Tuzla'da 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (67) arasında tartışma çıkmıştı. Yaşlı adamı öldüresiye döven Halil Sezai, yaptığı açıklama ile olayı kapatamayınca avukatını devreye soktu. İlk açıklamasında 'Ben de hayvanlık yaptım' diyen Halil Sezai, bu kez dayağı haklı gösterme çabasına girişti. Avukatından gelen 'anne' iddiası bu şekilde yorumlandı. İşte o açıklama ve iddialar:
Tuzla'da kiraladığı villada çekim yaparken, yan villasında yaşayan 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'le tartışan şarkıcı Halil Sezai, tartışmanın büyümesi üzerine Meriç'i darbetti. Görüntülerin kamuoyuna yansıması sonrası olay tepkilere neden oldu.
Dün özür dileyen Halil Sezai, açıklaması ile kamuoyunu ikna edemeyince avukatını devreye soktu. Halil Sezai'nin avukatından gelen açıklamada karşı tarafa suçlamalar yer aldı. Konuşmama kararı alan Halil Sezai'nin avukatı şu iddialarda bulundu:
*Öncelikle müvekkilimizin, dün sabah saatlerinde yaşanan talihsiz olayın merkezinde yer aldığı için son derece üzgün ve pişman olduğunun bilinmesini isteriz. Şiddetin ne fiziksel ne de psikolojik hiçbir türü kabul edilemeyeceği gibi, hiçbir makul gerekçesi de olamaz.
*Müvekkilimiz, kamuoyuna karşı olan mahcubiyeti ve şiddetin hiçbir makul açıklaması ve gerekçesi olamayacağına dair inancı sebebi ile konuşmama kararı almıştır.