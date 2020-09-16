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Halil Sezai 67 yaşındaki adamı dövdü! 'Ezan mı okuyorsun sen' diye küfredip daha çok vurdu

Şarkıcı Halil Sezai'in İstanbul Tuzla'da mahalle sakinleri ile tartıştığı ve bir kişiyi darp ettiği haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Halil Sezai'nin darp ettiği kişinin 67 yaşındaki bir adam olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Halil Sezai serbest kalırken, o anların görüntüleri ortaya çıktı...

Şarkıcı Halil Sezai, 67 yaşında olan Hüseyin Meriç isimli bir kişiyi öldüresiye dövdü! Şarkıcı Halil Sezai, kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusunu darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle karakolluk oldu.

İddialara göre, Tuzla'da film çekimi yapan Halil Sezai, mahalle sakini olduğu ifade edilen bir vatandaşla tartışma yaşadı. Edinilen bilgilere göre bu kişi, şarkıcı ve ekibinin çekim yapmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Darp iddiasıyla gözaltına alındı

Bunun üzerine başlayan tartışma büyüyünce Halil Sezai darp iddiasıyla gözaltına alındı. Ünlü şarkıcı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yaşlı adamı darp eden şarkıcının, götürüldüğü karakolda nezarette tutulduğu öğrenildi.

'Ezan mı okuyorsun sen' deyip...

 Halil Sezai'nin darp olayında skandal görüntüler ise son dakika olarak düştü. Halil Sezai'nin öldüresiye dövdüğü 67 yaşında olan Hüseyin Meriç adlı yaşlı adam "“Beni döverken kelime-i şehadet getirdim, ‘Ezan mı okuyorsun lan sen?’ diye daha çok dövdü.” dedi. İşte Halil Sezai'nin yaşlı adamı feci şekilde dövdüğü anlara ait skandal görüntüler...

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