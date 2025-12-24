BIST 11.351
Halil İbrahim Ceyhan'dan flaş karar! Tutuklanan menajeri ile yollarını ayırdı

Menajer Eser Küçükerol "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan üç gün önce tutuklanmıştı. 'Emanet', 'Leyla: Hayat Aşk Adalet' gibi projelerde boy gösteren oyuncu Halil İbrahim Ceyhan olayların ardından radikal bir karar aldı. Ünlü isim, Küçükerol ile yollarını ayırdığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhuşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından 22 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muğla, Adana ve Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında menajer Eser Küçükerol, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan üç gün önce tutuklanmıştı.

Oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, bağlı olduğu 'Be Management' şirketinin sahibi Eser Küçükerol ile yollarını ayırdığını açıkladı.

"İLİŞKİMİ DURDURMUŞ DURUMDAYIM"

Halil İbrahim Ceyhan menajeri ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Oyuncu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

