Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Sedat Peker'in videolarında adı geçen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, KKTC'de uzun namlulu silahlarla saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybetti.

Abone ol

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in çektiği videolarda da adı geçen Halil Falyalı, Girne'deki otelinden Çatalköy'e gittiği sırada içinde eşinin ve şoförünün bulunduğu konvoya uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunuldu.

Şoförü de kendisi de hayatını kaybetti

Saldırı sonrası Falyalı'nın şöförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken Halil Falyalı ağır şekilde yaralandı. Halil Falyalı, önce Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne ardından YDÜ Hastanesi'ne sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Falyalı'nın aracı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomatik silahlarla tarandığı da öğrenildi.

Sürat teknesiyle kaçtıkları iddia edildi

İddialara göre; Falyalı, evinin yakınlarında arazi aracıyla gelen şahıslar tarafından otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar adadan sürat teknesi ile ayrıldı.