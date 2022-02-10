Halil Falyalı cinayetinin ardından şarkıcı Tuğba Ünal'dan dikkat çeken paylaşım Tuğba Ünal kimdir

KIBRIS'ta otel ve kumarhane işleten iş adamı Halil Falyalı (53) çapraz ateşe tutulduğu silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti. Girne’deki otelinden eşi ve üç çocuğuyla evine giderken zırhlı araca ailesini bindiren ve üç araçlık konvoy eve yaklaşan Halil Falyalı yolda pusuya düştü. Çapraz ateşe tutulan Falyalı ile şoförü ölürken cinayet KKTC’yi sarstı. Yetkililere göre, saldırganlar takip ettikleri Falyalı’nın hem otelden çıkış saatini hem de zırhlı araca binmediğini biliyordu. Kıbrıslı iş adamı Halil Falyalı cinayetinin ardından şarkıcı Tuğba Ünal'ın paylaşımı sosyal medyada şaşkınlık yarattı.