Halil Falyalı cinayeti emrini veren Yaşam Ayavefe kimdir? Tetikçilere 8 milyon dolar ödedi

Yaşam Ayavefe kimdir nasıl zengin oldu?

Aslen İranlı olan ve 1984'te Adana'da dünyaya gelen Yaşam Ayavefe'nin babasının ise bir dönem İncirlik Üssü'nde görevli olduğu öğrenildi. Yazılım eğitimi alan Ayavefe, iddialara göre yasa dışı bahis ile hatırı sayılır bir servet elde etti.