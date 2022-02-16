Halil Falyalı cinayeti emrini veren Yaşam Ayavefe kimdir? Tetikçilere 8 milyon dolar ödedi
Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada flaş bir gelişme daha yaşandı. Yasa dışı bahis ile servet kazanan Yaşam Ayavefe'nin ise suikastın azmettiricisi olduğu iddia edildi. Ayavefe yine iddialara göre; tetikçilere 8 milyon dolar ödedi.
Kıbrıs'ta otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı, aracında uğradığı suikast sonucu öldürüldü. Sanal bahis işi de yaptığı bilinen Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Cinayet emrinin Yunanistan'ın başkenti Atina'dan verildiği belirtildi. Cinayeti işleyen tetikçilere de 8 milyon dolar ödenmiş. İşte Halil Falyalı cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesinin ayrıntıları...
Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınan Söylemez Kardeşler Çetesi liderleri Mustafa Söylemez ve Mehmet Faysal Söylemez ile 4 adamları gözaltında sorguları sürüyor. Soruşturmada ise yeni gelişmeler ortaya çıktı.
Suikast emrini Atina'dan verip 8 milyon dolar ödedi
Yasa dışı bahis ile servet kazanan Yaşam Ayavefe, Halil Falyalı suikastinin azmettiricisi olduğu iddia edildi. Cinayet emrini Yunanistan'ın başkenti Atina'dan verdiği belirtilen Ayavefe'nin yine iddialara göre; tetikçilere 8 milyon dolar ödediği belirtiliyor.
Yaşam Ayavefe kimdir nasıl zengin oldu?
Aslen İranlı olan ve 1984'te Adana'da dünyaya gelen Yaşam Ayavefe'nin babasının ise bir dönem İncirlik Üssü'nde görevli olduğu öğrenildi. Yazılım eğitimi alan Ayavefe, iddialara göre yasa dışı bahis ile hatırı sayılır bir servet elde etti.