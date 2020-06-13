Haliç'te suyun renginin değişmesi şaşkınlık yarattı! Ne zaman normale dönecek?

Yaklaşık 30 yıldır Haliç'te tekne tamirciliği yapan 64 yaşındaki Ahmet Toral, deniz suyunun lodos nedeniyle biraz kirli olduğunu ifade ederek, suyun temiz olduğunu, burada balık tuttuklarını ve yediklerini anlattı. Toral, "Orada atık yeri var. İstanbul'un pisliği oraya geliyor. Gelen pislik orada temizleniyor. Alibeyköy deresinden gelen su var, burayı devamlı temizliyor yani." şeklinde konuştu.