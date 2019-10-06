Haliç Köprüsü üzerinde metrobüs kazası! Yaralı yolcular var
HALİÇ Köprüsü üzerinde seyir halinde bulunan metrobüs, önünde seyreden başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada bazı yolcuların yaralandı.
İstanbul'da, Avcılar yönüne devam eden metrobüs, Halıcıoğlu durağına yanaşırken önünde bekleyen metrobüse çarptı.
19
Kaza sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
29
Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, seferler normale döndü.
39
49