BIST 1.391
DOLAR 8,66
EURO 10,28
ALTIN 499,00

Halı tarlası görmedim demeyin! Antalya'dan ABD'ye satılıyor fiyatı 300 bin doları buluyor

Anadolu Ajansı
Halı tarlası görmedim demeyin! Antalya'dan ABD'ye satılıyor fiyatı 300 bin doları buluyor

TÜRKİYE'nin birçok bölgesinden toplanan el dokuması halılar Antalya adeta yeni bir hayat buluyor. Belirli işlemlerden geçirilen halılar Döşemealtı'ndan yurtdışına pazarlanıyor.

Halı tarlası görmedim demeyin! Antalya'dan ABD'ye satılıyor fiyatı 300 bin doları buluyor

Dokuma tezgahlarında kök boyalı iplerle dokunmuş halı ve kilimler, Türkiye'nin 81 ilinden ilçeye getirilerek yıkanıp, kurutuluyor, onarımdan geçirildikten sonra tarlalara seriliyor.

111
Halı tarlası görmedim demeyin! Antalya'dan ABD'ye satılıyor fiyatı 300 bin doları buluyor

Güneş altında mikroplardan arınması ve renginin pastele dönüşmesi için tarlalara serilen el dokuması halılar, görsel şölen oluşturuyor.

211
Halı tarlası görmedim demeyin! Antalya'dan ABD'ye satılıyor fiyatı 300 bin doları buluyor

Belirli saatlerde çevrilen halı ve kilimlerin güneşlenme süresi kalitelerine göre 10 gün ila 2 yıl arasında değişiyor.

311
Halı tarlası görmedim demeyin! Antalya'dan ABD'ye satılıyor fiyatı 300 bin doları buluyor

Yağışlı havalarda depolara kaldırılan halı ve kilimler, güneş kendisini gösterdiğinde yeniden tarlalara seriliyor.

411