Halı tarlası görmedim demeyin! Antalya'dan ABD'ye satılıyor fiyatı 300 bin doları buluyor
TÜRKİYE'nin birçok bölgesinden toplanan el dokuması halılar Antalya adeta yeni bir hayat buluyor. Belirli işlemlerden geçirilen halılar Döşemealtı'ndan yurtdışına pazarlanıyor.
Dokuma tezgahlarında kök boyalı iplerle dokunmuş halı ve kilimler, Türkiye'nin 81 ilinden ilçeye getirilerek yıkanıp, kurutuluyor, onarımdan geçirildikten sonra tarlalara seriliyor.
Güneş altında mikroplardan arınması ve renginin pastele dönüşmesi için tarlalara serilen el dokuması halılar, görsel şölen oluşturuyor.
Belirli saatlerde çevrilen halı ve kilimlerin güneşlenme süresi kalitelerine göre 10 gün ila 2 yıl arasında değişiyor.
Yağışlı havalarda depolara kaldırılan halı ve kilimler, güneş kendisini gösterdiğinde yeniden tarlalara seriliyor.