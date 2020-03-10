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Hali içler acısı! Halı sahaya kadar düştü

Bir dönem İspanya’nın Atletico Madrid, Barcelona gibi dev takımlarında top koşturan, daha sonra Türkiye’ye dönüp kariyerine Medipol Başakşehir’de devam eden Arda Turan, devre arası transfer döneminde Başakşehir ile yollarını ayırmıştı. Şu an kulüpsüz olan Arda Turan, halı sahada şık bir gol attı.

Adı uzun süre Galatasaray ile anılan yıldız oyuncu, eski kulübüyle anlaşamamış ve takımsız kalmıştı.

Yıldız oyuncu Arda Turani uzun bir aradan sonra halı sahada görüntülendi. Galatasaraylı eski oyunculara karşı bir oynayan Turan'ın rakipleri arsında Mert Korkmaz, Cihan Haspolatlı, Volkan Arslan, Murat Erdoğan gibi isimler vardı. 33 yaşındaki futbolcu orta sahadan kaydetti golle alkış aldı. Arda,orta sahadan yapmış olduğu aşırtma şutla minyatür kaleye şık bir gol attı.

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