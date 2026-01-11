BIST 12.201
Halep'teki terör örgütü YPG/SDG'li son grup şehrin dışına tahliye edildi

Suriye'nin Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucu köşeye sıkışan terör örgütü YPG/SDG mensubu son grubun ülkenin kuzeydoğusuna tahliyesi gerçekleşti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, mahallede mevzilenen terör örgütü YPG/SDG mensupları, tahliyeyi kabul etmelerinin ardından 6 otobüs ve 7 ambulanstan oluşan konvoyla "Avared" adı verilen tahliye noktasından hareket etti.

Konvoy, buradan havalimanı yoluna girerek Fırat Nehri üzerindeki Tabka ilçesine yöneldi.

Akşam saatlerinde ise Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki Yasin Hastanesi'nde konuşlanan YPG/SDG mensubu bir grup teröristin de aynı bölgeye tahliye edildiği öğrenildi.

Böylece, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinin terör örgütü YPG/SDG unsurlarından tamamen temizlenerek, Suriye ordusunun kontrolüne geçtiği kaydedildi.

Suriye devlet televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Şeyh Maksud'dan çıkan bu grup, Halep kentinden ayrılan son YPG/SDG'li teröristler oldu.

Tahliye edilen teröristlerin götürüleceği Tabka ilçesi, Fırat Nehri'nin batı kıyısında, YPG/SDG'nin işgali altında bulunan bölgede yer alıyor.

Suriye ordusu, Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki tüm askeri operasyonların dün yerel saatle 15.00 itibarıyla durdurulduğunu duyurmuştu.

