Halep'te Suriye ordusu ile YPG arasında şiddetli çatışma iki mahalle kuşatıldı
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna düzenlediği saldırılardan sonra başlayan çatışmalar ikinci günde devam ediyor.. Suriye Dışişleri Bakanlığı, ordunun, Halep’te terör örgütü PKK/YPG’nin saldırılarına karşı askeri operasyon başlattı.
Terör örgütü, sabah saatlerinde kentin Süryan Mahallesi'nde sivil yerleşim yerlerini topçu saldırısıyla hedef alırken, Eşrefiye ve Şeyh Maksut çevresinde aralıklarla ağır silahlarla çatışma sesleri duyuluyor.
Suriye ordusu, örgütün sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırılara karşı misilleme yapıyor.
Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığına bağlı sivil savunma ekipleri de Halep'in çeşitli mahallelerinde evlerinde mahsur kalan aileleri tahliye etmeye başladı.
Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinden güvenli bölgelere tahliye edilen siviller, barınma merkezine yerleştiriliyor.