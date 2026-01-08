Halep’te Sabır Taştı: Sivilleri Kalkan Yapan Kim?

“Verilen süre doldu.”

Bu cümle bazen bir tehdit değil, son bir uyarıdır. Halep’te yaşanan da tam olarak buydu. Günlerce çağrı yapıldı, insani koridorlar açıldı.

Ama terör örgütü PKK/YPG, yine bildiğini okudu.

Şimdi soralım:

Bir devlet, kendi topraklarında sivilleri hedef alan saldırılara ne kadar sessiz kalabilir?

Siviller kalkan yapılıyorsa o coğrafyada sakinlik ne kadar hakim olabilir?

Suriye yönetimi, Halep’te PKK/YPG (SDG adı altında) yürütülen saldırılara karşı sınırlı bir askeri operasyon başlattı. “Sınırlı” ifadesi özellikle vurgulandı. Çünkü amaç bir şehir savaşı değil; İHA saldırılarını durdurmak, yolları açmak ve sivilleri korumak.

Ama sahadaki tabloyu belirleyen taraf Suriye ordusu değil, terör örgütü PKK/YPG oldu.

Son 30 günde 20 sivil, 25 asker hayatını kaybetti. Okullar kapandı, üniversiteler sustu, Halep Uluslararası Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Bir şehir felç oldu. Üstelik sadece çatışmalarla değil; bilinçli olarak tırmandırılan bir kaosla.

Suriye ordusu sivillerin tahliyesi için saat verdi, süre uzattı. Buna rağmen Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden çıkmak isteyen sivillerin insani koridorlara ulaşması PKK/YPG tarafından engellendi.

Buraya dikkat çekmemiz lazım.

Sivilleri kalkan olarak kullanan bir yapı, kimin adına konuşabilir?

Dahası var. Aynı gün bir okul ve bir hastane hedef alındı. Bu artık “çatışma” değil, açık bir terör taktiği. Uluslararası hukukta, savaşın bile bir sınırı varken; PKK/YPG bu sınırları çoktan aşmış durumda.

Suriye yönetimi, egemenlik hakkını kullanarak halkını korumaya çalışıyor. PKK/YPG ise kaostan besleniyor, sivilleri rehin alıyor, şehirleri istikrarsızlaştırıyor.

Şimdi şu soruyu sormanın tam zamanı:

– Sivilleri koridorlara bırakmayan kim?

– Okulları ve hastaneleri hedef alan kim?

– Halep’te hayatı durduran kim?

Cevap açık.

“Sınırlı operasyon” deniliyor ama PKK/YPG’nin açtığı yaralar sınırsız. Ve bir noktadan sonra hiçbir devlet, bu tabloya seyirci kalamaz.

Halep’te saat doldu.

Asıl soru şu: Terör örgütleri, bu coğrafyada daha ne kadar zaman kazanabileceklerini sanıyor?