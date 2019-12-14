Hale Akınlı hayatını kaybetti hastalığı neydi neden öldü Hale Akınlı kimdir
Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Hale Akınlı bir süredir akciğer rahatsızlığı yaşıyordu, hayatını kaybetti.
Sahnede, beyazperdede ve televizyon ekranlarında da birçok başarılı yapımda yer alan oyuncu Hale Akınlı, akciğer rahatsızlığı nedeniyle 78 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu Goncagül Sunar, Hale Akınlı'nın ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"Bir yere sığamadım oturdum şu kolajı yaptım. Ölüm haberine karşı bir mesafe bir hissizlik. Telefon elimde kalakaldım. Haloşumuz iyileşecek diye beraber umut etmek güzeldi. Sahnede turnede beraber tonlarca anı biriktirdik. Haloşumuz bu akşam melek olmuş..."
Hale Akınlı kimdir?
1941 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Akınlı, sanat hayatına Şehir Tiyatroları'nda başladı. Sanatçı, 35 yılı aşkın süre boyunca bu kurumda aktif roller aldı. Tiyatronun dışında TRT ve özel televizyon kanalları başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta seslendirme yaptı.
Kariyeri boyunca Fakir Baykurt'un eserinden uyarlanan "Tırpan", Nezihe Meriç'in kitabından uyarlanan "Sular Aydınlanıyordu", bir Aziz Nesin uyarlaması olan "Hadi Öldürsene Canikom"un başını çektiği onlarca temsilde rol aldı.