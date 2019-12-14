Hale Akınlı hayatını kaybetti hastalığı neydi neden öldü Hale Akınlı kimdir

Hale Akınlı kimdir?

1941 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Akınlı, sanat hayatına Şehir Tiyatroları'nda başladı. Sanatçı, 35 yılı aşkın süre boyunca bu kurumda aktif roller aldı. Tiyatronun dışında TRT ve özel televizyon kanalları başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta seslendirme yaptı.